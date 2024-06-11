العاصمة.. الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 800 مليون سنتيم ومبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة 

نجحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في بيع وشراء وتداول للعملات الصعبة بطريقة غير شرعية بيع مادة تبغ الترشق (شمة مقلدة)، بيع السجائر الأجنبية والشيشة بطريقة غير قانونية، بيع الهواتف النقالة أجنبية الصنع بدون أي وثيقة أو سند.

وأوضح بيان السلك النظامي ذاته، فإن العملية تمت معالجتها بناء على معلومات واردة وتتبع لنشاط أشخاص يقومون ببيع وشراء وتداول العملة الصعبة بطريقة غير شرعية.

وعند الإيقاع بهم وتوقيف شخصين - يضيف المصدر نفسه- تم ضبط وحجز ما يلي، 23800 وحدة كيس من الشمة المقلدة من مختلف الأنواع 17680 وحدةمن السجائر الأجنبية مختلفة الأنواع، 37370 فحم الشيشة ومادة المعسل أجنبية الصنع.

كما مكنت العملية أيضا، من حجز مواد أخرى مثل 74 هاتف نقال أجنبي الصنع، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي من العملة الوطنيّة يفوق 800 مليون سنتيم، ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية تقدر بحوالي مليار ونصف سنتيم.

المتورطون في قضية الحال سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، فور الانتهاء من التحقيق.