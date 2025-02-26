العاصمة: الإطاحة بعصابة أحياء وحجز أسلحة بيضاء محظورة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أولاد فايت لأمن المقاطعة الإدارية الشارقة. من توقيف (07) أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم مسبوقين قضائيا.

الموقوفون كانوا ينشطون ضمن عصابة أحياء خلقت الرعب في أوساط سكان أولاد فايت الشراقة، مع ضبط أسلحة بيضاء بمختلف الأصناف ومؤثرات عقلية .

قضية الحال انطلقت أطوارها بعد تلقي ذات المصالح لعدة بلاغات مفادها نشاط مشبوه لعصابة تروج المخدرات والمؤثرات العقلية. وتعتدي على المواطنين بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة بأحد الأحياء بأولاد فايت الشراقة .

على جناح السرعة انتقلت عناصر الفرقة المتنقلة إلى عين المكان. أين تم توقيف (07) أشخاص مشتبه فيه، مع ضبط وحجز (113) قرص مؤثر عقلي(18) سلاح أبيض من مختلف الأنواع والأحجام .

إضافة إلى بندقية صيد، منبه بواخر، عِصي خشبية، قارورة غاز مسيلة للدموع، مبلغ مالي بالعملة الوطنية. قدره (329) مليون سنتيم، إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدره (4000) أورو.

وقدتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية الإنخراط والإشتراك في عصابة أحياء.الضرب والجرح العمدي المفضي على عاهة مستديمة. بيع المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية. حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي ، جنحة تبييض اموال