العاصمة.. الحبس لبارونات مخدرات ضُبط بحوزتهم 49 ألف قرص إكستازي

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بشراقة بإيداع عصابة متكونة من 4 شباب مسبوقين قضائيا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة، بعدما ضبط بحوزتهم على 49 ألف قرص من المخدرات الصلبة من نوع “إكستازي”، كانت موجهة للترويج بالعاصمة.

قضية الحال تمت معالجتها من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التي تمكنت من إلقاء القبض على عناصر هذه الشبكة الإجرامية الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة، وهم مسبوقون قضائيا ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي. كانوا بصدد تهريب حوالي 49 ألف قرص من المخدرات الصلبة من نوع “إكستازي”.

وتم حجز الكمية داخل مركبة سياحية كانت مخبأة بأحد المرائب على مستوى مدينة الجزائر العاصمة بهدف التمويه، ليتوصل المحققون بعد توسيع دائرة الأبحاث إلى توقيف أصحاب المركبة وتحويلهم إلى العدالة. كما ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية من عائدات ترويج هذه السموم قدرت بـ 2 مليار سنتيم.

بالإضافة إلى مركبات سياحية من مختلف العلامات ناتجة من عائدات النشاط الإجرامي.

المتهمون وبعد تحويلهم على العدالة وجهت لهم تهم تتعلق بحيازة وتخزين المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.