العاصمة: العثور على جثتين مدفونتين بملابسهما بمقبرة سيدي زيان في الكاليتوس

إهتز سكان الكاليتوس التابعة لدائرة براقي ولاية الجزائر اليوم الثلاثاء على خبر العثور على جثتين مدفونتين بملابسهما.

وحسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي تم العثور اليوم على جثتين مدفونتين بملابسهما ولم يعرف لحد الأن هويتهما. ولا حتى اسباب ودوافع وفاتهما. واضافت نفس المصادر أن الجثتين من المرحج ان تعود بجريمة قتل بين عصابات الأحياء.

وعلى إثر ذلك تنقلت مصالح الأمن المختصة إقليميا بعين المكان من أجل فتح تحقيق في القضية مع تحديد هوية الجثتين ووأيضا توقيف المتورطين.