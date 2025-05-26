العاصمة.. انتشال جثة غريق بشاطئ “لامدراك”

انتشلت مصالح الحماية المدنية جثة غريق متوفى في البحر، بولاية الجزائر العاصمة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، فإن الضحية شاب يبلغ من العمر 29 سنة، توفي غرقا بالمكان المسمى شاطئ لامدراك.

وقد تم انتشال وإخراج جثته على الساعة 18سا 00د، وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

للإشارة، كانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت على الساعة 18سا 21د من أجل البحث عن شخص مفقود في البحر، ببلدية عين البنيان دائرة الشراقة.