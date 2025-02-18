العاصمة .. تخصيص أراضٍ لسكنات LPA عبر هذه البلديات

وقّع الوزير الأول نذير العرباوي، مرسوما تنفيذيا يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنات عمومية وطرقات على مستوى ولاية الجزائر.

ووفقاً للمرسوم رقم 25-79 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 10، تبلغ المساحة الإجمالية لهذه الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف بـ 21 هكتارا و 78 آراً و 86 سنتيآر.

والهدف من هذا الإلغاء هو إنجاز برامج سكنية بصيغة “ترقوي مدعم”. عبر عدد من بلديات العاصمة ومدخلي طريق لحي 6000 مسكن على مستوى بلدية المعالمة.

وحدد المرسوم قائمة البلديات ومساحات قطع الأراضي الموجهة لهذه المشاريع. وذلك على مستوى بلديات عين طاية، برج الكيفان، بئر توتة، أولاد فايت، بئر خادم، عين البنيان وسطاوالي. وكذا إنجاز مدخلي طريق لحي 6000 مسكن بالمعالمة.