العاصمة.. تسمم عائلة من 6 أشخاص بالغاز في شارع يورغرطة

تعرض 6 أشخاص اليوم للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، ببلدية الجزائر الوسطى، دائرة سيدي أمحمد ولاية الجزائر.

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت إسعافاتنا على الساعة 20:10 من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وهذا داخل منزل، كائن بـ 27 شارع يورغرطة، على مستوى بلدية الجزائر الوسطى، التابعة لدائرة سيدي أمحمد.

وخلف الحادث تسمم 6 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 39 سنة، يعانون من ضيق في التنفس. تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى المستشفى المحلي.