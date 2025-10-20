العاصمة.. تفكيك عصابتَي أحياء عقب شجار بالأسلحة البيضاء في شاطئ “ديكا بلاج”

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بـ سي الحواس، التابعة لكتيبة الدار البيضاء، من الإطاحة بعصابتي أحياء في بلدية عين طاية.

وذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهِر شجارًا عنيفًا بين المجموعتين باستعمال مختلف أنواع الأسلحة البيضاء، على مستوى شاطئ “ديكا بلاج”.

وأثار هذا الحادث حالة من الخوف والهلع وسط المواطنين. ما استدعى تدخلاً عاجلاً من مصالح الدرك الوطني التي باشرت تحرياتها فورًا. مستغلةً المقطع المتداول وتقنية التموقع الجغرافي لتحديد هوية المشتبه فيهم وأماكن تواجدهم.

وأسفرت العملية الأمنية المحكمة عن توقيف أربعة أشخاص وحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأنواع.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.