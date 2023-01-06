العاصمة: توقيف عصابة تروّج المخدرات بعين البنيان وحجز كمية من الكوكايين

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل بعين البنيان في العاصمة من الإطاحة عصابة اجرامية تقوم بترويج المخدرات والاقراص المهلوسة في اوساط الشباب.

وحسل ذات المصالح العملية تمت إثر ورود معلومات لذات الفرقة مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات والاقراص المهلوسة في اوساط الشباب.

ليتم على الفور تم تشكيل دورية مدعمة بافراد المفرزة الخاصة للتدخل بغية وضع حد لنشاط هده الشبكة وشل نشاطها. حيث اسفرت العملية عن توقيف افراد هذه العصابة و حجز كميات من المخدرات ‘ الكوكايين ‘ الاقراص المهلوسة والمشروبات المهلوسة. كانت ستروج على مستوى العاصمة والولايات المجاورة لها.