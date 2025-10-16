العاصمة: توقيف المشتبه به في قضية إهانة هيئة نظامية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم السيبيريانية التابعة لفرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش بحر هذا الأسبوع. من توقيف مشتبه فيه مسبوق قضائيا عن قضية إهانة هيئة نظامية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

كما جاءت قضية الحال، بعد رصد فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي. لشخص يقوم بتداول مقطع فيديو يهين فيه هيئة نظامية عن طريق التلفظ بعبارات. وحركات جسدية منافية للأخلاق. أين باشرت الضبطية القضائية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا التقصي والتحري حول هذا الفيديو أين تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية .