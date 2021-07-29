العاصمة: توقيف شخصين نشرا مضامين تحريضية عبر الانترنت

.تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر من توقيف شخصين نشرا مضامين تحريضية عبر الفضاء الافتراضي واوضح بيان ذات المصالح أين تم خلال عمليتيتن متفرقتين توقيف المشتيه فيها بعد تورطهما في نشر أخبار مغرضة عبر و الفضاء الافتراضي وكذا تداول مناشير تحريضية من شأنها المساس بالامن والنظام العام

.وتعود تفاصيل القضية إلى إستغلال معلومات متعلقة بنشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص عبر صفحات إلكترونية الغرض منها المسما بالمصلحة الوطنية

وعلى إثر ذلك أسفر التحريات تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما بالإضافة إلى حجز هاتفين ذكيين. وبعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديمهما امام الجهات .المختصة قضائيا