العاصمة.. توقيف شخص بعد طرحه منشورات تتضمن خطاب الكراهية والتمييز

تمكنت مصالح الشرطة بولاية الجزائر العاصمة من توقيف شخص بعد طرحه منشورات تتضمن خطاب التمييز والكراهية عبر حسابه الإلكتروني. حسب بيان السلك النظامي ذاته.

وجاء في البيان: “على إثر رصد العديد من المنشورات التحريضية عبر حساب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن توجيه خطاب الكراهية والتمييز ضد منطقة معينة من الوطن باستعمال تكنولوجيا الإعلام والإتصال. باشرت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي في القضية، تحت إشراف النيابة المختصة”.

التحرّيات الميدانية والتقنية التي باشرها محققو ذات المصلحة حول مروج هذه المضامين التحريضية. مكّن من تحديد هوية صاحب الحساب الإلكتروني “صفحة فايسبوك” المدعو “ع. ع” وتوقيفه، مع استرجاع الأجهزة الإلكترونية المستعملة (هاتف نقال) في نشر الأفكار التي من شأنها إثارة خطاب التمييز والكراهية. مع ضبط قطعة مخدرات (كيف معالج)”. يضيف المصدر ذاته.

وتمّ تقديم المشتبه فيه اليوم الخميس 15 ماي 2025،أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، عن قضية المساس بالوحدة الوطنية، الترويج عمدا ووضع منشورات من شأنها المساس بالأمن والنظام العام باستعمال وسيلة إلكترونية، نشر خطاب التمييز والكراهية ضد منطقة معينة من الوطن باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال. إهانة هيئة نظامية، حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي.