العاصمة..حريق مستودع للمواد البلاستيكية والألواح الخشبية بالكاليتوس

إندلع حريق مساء اليوم السبت على مستوى مستودع يحتوي على مواد بلاستيكية وألواح خشبية، ببلدية الكاليتوس ودائرة براقي ولاية الجزائر.

وحسب ما افاد به بيان الحماية المدنية تدخلت على الساعة 16سا 45د، من أجل إخماد حريق مستودع في (هواء الطلق )يحتوي على مواد بلاستيكية وألواح خشبية، بالمكان المسمى طريق الجمهورية إتجاه مفتاح.

كما تم تسخير للعملية 7 شاحنات إطفاء، شاحنة السلم الميكانيكي، وسيارة إسعاف. ولاتزال عملية الإخماد متواصلة.