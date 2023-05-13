العاصمة:  فتح الطريق الرابط بين “المنظر الجميل” بالقبة بسيدي أمبارك بئر خادم نحو “بابا علي” و “بئر توتة” 

أشرف صبيحة اليوم والي العاصمة محمد عبد النور رابحي خلال الزبارة التفقدية للعديد من المشاريع بالعاصمة على فتح الشطر الأول من طريق المنظر الجميل بالقبة.

وحسب بيان مصالح الولاية وضع حيز الخدمة شطر من الطريق السريع الذي سيربط حي “المنظر الجميل” بالقبة بالطريق الوطني رقم 01 على مستوى سيدي أمبارك بئر خادم نحو “بابا علي” و “بئر توتة” والطريق السريع “شرق – غرب “.

ويندرج هذا المشروع من اجل التخفيف من الاختناق المروري على مستوى الطرق الولائية

ورافق والي العاصمة خلال وقوفه على العديد من المشاريع رئيسة المجلس الشعبي الولائي نجيبة جيلالي، حيث أعطى رابحي إشارة انطلاق مشاريع توسعة للعديد من الطرق الولائية على طول 16 كم منها: الطريق الوطني رقم 142 ” اولاد فايت – السويدانية”. بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 133 ” السويدانية – سطاوالي” . وأيضا الطريق الوطني رقم 233 ” اولاد فايت – زرالدة “.

وهذا للقضاء على بعض النقاط السوداء وللتخفيف من حدة الاختناق المروري على مستوى الطرق الولائية . وتسهل الحركة المرورية بين عدة بلديات أهمها : أولاد فايت –بوشاوي – الشراقة – والسويدانية.

كماعاين الوالي مشروع رابطة 5 جويلية والطريق الاجتنابي الثاني، اجتناب العاشور ووقف على مدى تقدم الأشغال.

وأسدى رابحي تعليمات بضرورة الإسراع في وتيرة الاشغال، ومضاعفة ساعات العمل من أجل استيلام المشاريع في آجالها المحددة.