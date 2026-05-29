العاصمة.. قتيل وجريحان في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية بالشراڨة

توفي شخص وأصيب إثنين آخرين في حادث مرور بالطريق السريع الاجتنابي بن عكنون (إتجاه زرالدة أمام شركة سوفاك)، بإقليم الشراڨة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 17:50 من أجل حادث اصطدام بين سيارة ودراجة نارية إتجاه زرالدة أمام شركة سوفاك.

خلّف الحادث وفاة شاب يبلغ من العمر 17 سنة في عين المكان، وإصابة شخصين آخرين بجروح مختلفة. حيث تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث.