العاصمة.. مأساة بجنان سفاري.. وفاة أب ورضيعة وإصابة طفلة في حادث سقوط من الطابق الـ 6

بقلم م .فيصل
توفي شخصين وأصيب آخر في حادث سقوط من الطابق السادس لعمارة ببلدية جسر قسنطينة ودائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر.

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 17:20، من أجل سقوط 3 أشخاص من الطابق السادس لعمارة تتكون من (R+9). وهذا على مستوى حي 1228 مسكن جنان سفاري.

وخلّف الحادث وفاة  شخصين الأب 35 سنة وابنته ذات 9 أشهر، حيث تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة طفلة أخرى 3 سنوات بجروح متفاوتة الخطورة. تم إسعافها ونقلها إلى المستشفى  المحلي.

