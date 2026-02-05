العاصمة.. وفاة امرأتين في انحراف سيارة وسقوطها في البحر

لقي شخصان حتفهما، مساء اليوم الخميس، إثر حادث مرور أليم بولاية الجزائر العاصمة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بالمكان المسمى نهج الأمير خالد بلدية بولوغين دائرة باب الوادي.

الحادث تمثل في انحراف سيارة وسقوطها في البحر، ما خلف وفاة شخصين من جنس أنثى تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث.

وأكدت المصالح ذاتها أن عملية التدخل لا تزال جارية بعين المكان، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، في وقت باشرت فيه الجهات المختصة تحقيقًا لتحديد ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث الأليم.