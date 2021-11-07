“العالمي” يجهز عرضا خياليا للظفر بخدمات سليماني

كشفت صحيفة “سبورت” السعودية عن إستعداد عملاق الأندية في الرياض للعب الورقة المالية للظفر بخدمات الدولي اسلام سليماني.

وقالت أن نادي النصر يجهز عرضا خياليا للظفر بخدمات مهاجم الخضر في فترة الإنتقالات الشتوية بداية من جانفي المقبل.

كما قالت أن النادي الملقب بـ “العالمي” يدرس إمكانية التعاقد مع صاحب الـ 34 عام لتعويض الرحيل المرتقب للمهاجم حمد الله لا سيما مع تراجع نتائج الفريق.

في سياق منفصل، رشّح الإعلام الفرنسي مشاركة سليماني أساسيا أمام المضيف رين سهرة اليوم بداية من الـ 20:45 سا.

ومن المنتظر، أن يعتمد مدرب ليون على الجزائري بعد تألقه الملفت للإنبتاه في لقاء سبارتاغ براغا، حينما سجّل ثنائية في اليوروباليغ.

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