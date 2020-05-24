العالم الإسلامي يحتفل بعيد الفطر المبارك في ظروف استثنائية

يحتفل اليوم الأحد، الجزائريون على غرار كل المسلمين في بقاع العالم، بعيد الفطر المبارك في ظروف استثنائية يشهدها العالم لأول مرة في التاريخ.

ظروف استثنائية جدا، خلال هذا العيد الذي اختفت فيه كل مظاهر العيد عكس السنوات الماضية بسبب فيروس كورونا.

كورونا تفقد عيد الفطر نكهته

أفقد فيروس كورونا الذي ضرب العالم بأسره، عيد الفطر المبارك نكهته، والذي كان يتميز بزيارة الأقارب للتغافر وزيارة المقابر.

والجزائر على غرار باقي البلدان، تعاني من هذا الفيروس واضطر الجزائريون على البقاء في المنازل خلال العيد، بعدما أصدرت السلطات تعليمات لتفادي انتشار الفيروس أكثر خلال يومي العيد، على اعتبار أنه يتميز بالتجمعات العائلية.

تحية خاصة للجيش الأبيض..

وبحلول عيد الفطر المبارك، لا يمكننا نسيان الجيش الأبيض الذي يتواجد في الصفوف الأولى لمحاربة فيروس كورونا.