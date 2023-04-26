العالم الجزائري الفائز بالجائزة العالمية “جون فون نيومان” يلقي محاضرة بالمدرسة العليا للرياضيات

ألقى البروفيسور يوسف سعد الفائز بجائزة فيو نيومان الدولية محاضرة ودرس لفائدة طلبة المدرسة العليا للرياضيات .

وتاتي هذه المحاضرة ضمن استراتيجية المدرسة الهادفة لتأطير نوعي للنخبة بمشاركة ألمع الباحثين والأساتذة الدوليين. بالخصوص الجزائريين منهم في التدريس والقاء المحاضرات .

تجدر الإشارة ان البروفيسور يوسف سعد الشهير في الرياضيات قد تلقى تهنئة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. عقب فوزه بجائزة جون فون نيومان الدولية .

كما يحوز البروفيسور على تصنيف عالي جدا في عدد الاستشهادات عالميا في الرياضيات .

وفاز البروفيسور بالجائزة نظير الأبحاث في مجال الرياضيات التطبيقية وبالضبط ما يعرف بالنماذج الرقمية التي أشتغل عليها منذ 40 عاما. والتي لها تطبيقات وحلول للكثير من المشاكل في علوم الهندسة والإعلام الآلي. وأيضا في الكيمياء الكمية وعلوم المواد وغيرها من التخصصات.