العالم الجزائري نضال قسوم: ثقوا في اللجنة العلمية التي ستختار لقاح كورونا

دعا العالم الجزائري نضال قسوم، اليوم الخميس، الجزائريين إلى وضع ثقتهم في اللجنة العلمية المخول لها اختيار لقاح كورونا.

وقال في حوار مع إذاعة سطيف “أنصح الجزائريين بالوثوق في اللجان العلمية التي تعمل على اختيار لقاح ضد كورونا”.

وأضاف قسوم “وصل عدد صفحات الملف الذي تقدمت بها بعض المخابر إلى آلاف الصفحات فمن غير المعقول التشكيك فيها”.

وأعرب العالم الجزائري عن تشرفه بتصنيفه من بين 100 شخصية مؤثرة في العالم في مجال استكشاف الفضاء.

واعتبر قسوم أن وكالة ناسا الامريكية، استكشاف في مساره، حيث تعلم منها الكثير.

وأضاف في السياق “رحلتي للولايات المتحدة كانت للاكتشاف والبحث عن تجربة علمية أخرى”.

ودعا العالم الجزائري نضال قسوم الطلاب الى عدم التسرع في اختيار المهنة.

وفي حديثه عن حياته الشخصية، قال إنه ترعرع في بيئة متدينة متشبعة بالقيم الدينية والفلسفية، وسيعود للجزائر لتكون مستقره.