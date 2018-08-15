العالم الجليل الشيخ أبو بكر الجزائري في ذمة الله
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تمكنت عناصر الأمن لولاية عين تموشنت، أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على عصابة هاجمت محلا لبيع المجوهرات محاولين سرقة كمية من الذهب .
وقد تعرض صاحب…
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تمكنت الوكالة الولائية للتشغيل بولاية البليدة، منذ مطلع السنة الجارية من إدماج 6.135 طالب عمل في سوق الشغل.
و هذا من بين 22.718 طلب أودع على…
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تم توقيف سارقتي محل مجوهراتي بقيمة نصف مليار سنتيم بولاية الطارف.
حيث اوقفت عناصر الامن الخارجي ببلدية شبيطة مختار فتاتين تبلغان من العمر 26 و28 سنة…
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