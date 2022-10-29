العالم العربي يعيش تاريخا هجريا مميزا لن يتكرر إلا بعد 111 عاماً

كشف المهندس ماجد أبوزهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة عن مناسبة مميزة يعيشها العالم العربي اليوم السبت. ولن تتكرر إلا بعد قرن و11 عامًا.

وأشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة إلى أن اليوم السبت سيوافق بالتاريخ الهجري 4 ربيع الثاني 1444 هجرية. وهو شهر 4 في التقويم الهجري

وبالتالي سيكون تاريخ اليوم 4/4/1444 أو 4/4/44 حسب صيغة التاريخ في الهواتف والحواسيب والأجهزة الذكية.

وذكر المهندس ماجد أبوزهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة أن هذا التاريخ كان مميزا أكثر عند الساعة الرابعة صباحًا. حيث كانت صيغة الوقت والتاريخ كالتالي 04:44 4/4/1444. وهو ما لن يتكرر مرة أخرى ولن يشاهده إلا من سيعيش 111 عام أخرى.