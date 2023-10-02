العالم الهولندي يحذر من 3 أيام بأكتوبر

قال العالم الهولندي فرانك هوغربيتس. إنه من الصعب تفسير هندسة الكواكب مع 4 اقترانات للكواكب موزعة على مدى الأيام العشرة القادمة.

في تغريدة جديدة على حسابه في موقع “إكس” إلا أنه حذّر بالقول: “أستطيع أن أقول.. إن الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر ستكون حرجة”.

وجاء في النشرة التي أعاد نشرها هوغربيتس: “لقد حذرت في التحديث السابق من احتمال وقوع حدث زلزالي أكبر بقوة منتصف 7 درجات. كان هذا يعتمد بالكامل على التقلبات الجوية التي سجلناها يوم 23 سبتمبر. ولولا هذا التقلب، لكان التحليل الأولي ليوم 22 سبتمبر قائما”.

وأشار إلى وقوع هزّات أرضية بالفعل وصلت قوتها إلى 6 في كيبولوان تالود بإندونيسيا وفي فانواتو. مؤكداً أنه “حتى الآن، لا يوجد حدث زلزالي أكبر”.

وأشار إلى أن “التقلب الذي ميز الخط الذي يمر فوق المغرب حدث في 30 أوت، كان ذلك قبل 9 أيام من وقوع الزلزال. وإذا أخذنا التقلب في 23 سبتمبر وأضفنا 9 أيام. فسوف ينتهي بنا الأمر في 2 أكتوبر. هذا احتمال.. مشكلة التقلبات هي أننا لا نعرف متى يحدث زلزال أكبر. يمكن أن يكون من 1 إلى 9 أيام”.

وأرفق العالم المثير للجدل نشرة تابعة للهيئة التي يتبعها SSGEOS. جاء فيها شرح للاقترانات والمحاذاة بين الكواكب في الفترة الحالية والقادمة، وتأثيرها المحتمل على الأرض في صورة هزّات أرضية.

وقد تسببت تحذيرات هوغربيتس المتكررة في حالة من الهلع حول العالم. خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الشهور القليلة الماضية.

وكانت قد انتشرت في الأيام القليلة الماضية التوقعات بأن يتعرض أحد الأماكن على الكرة الأرضية لهزة أرضية عنيفة.

تلك التوقعات تنبأ بها العالم الهولندي وربطها بتحركات واقترانات الكواكب في الفضاء.