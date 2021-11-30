العالم بلقاسم حبة يلقي محاضرة بجامعة ورقلة حول الثورة الصناعية الرابعة

قدم البروفيسور والعالم الجزائري بلقاسم حبة أمس محاضرة بجامعة قاصدي مرباح بورقلة

وتمحورت المحاضرة حول الثورة الثورة الصناعية الرابعة أين قدم الملامح الاقتصادية التي سيكون عليها العالم في المرحبة المقبلة.

أين تطرق حبة إلى كيفية استحداث المؤسسات الناشة ومساهمتها في النهوض بالاقتصاد.

وأكد بلقاسم حبة بأنه يقوم بهذه المحاظرات للبقاء على اتصال بين الأساتذة والطلبة للعمل على زرع الفكر الايجابي في الطلبة.

وأضاف أن الاحتكاكا المباشر مع الطلبة يساعد على التحصيل العلمي.

وتجدر الإشارة إلى أن المحاضرة حضورا كبير للطلبة وللمهتمين بالشأن الإقتصادي والشباب من أصحاب المؤسسات الناشئة

الباحث الجزائري بلقاسم حبة يفتك براءة الإختراع الـ500 بالولايات المتحدة الأمريكية

تحصل الباحث الجزائري الدكتور بلقاسم حبة مؤخرا على براءة الاختراع الـ 500 بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال التكنولوجيا الذكية.

وسلمته براءة الاختراع شركة “إكبري كوربورايشن” الكائن مقرها بكاليفورنيا والتي تسلم شهادات تكنولوجية وشهادات الملكية الفكرية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الدكتور بلقاسم حبة الحائز على أكثر من 1000 براءة اختراع وتطبيقات ابتكاريه يعتبر كأحد كبار المخترعين في العالم.

بينما تمحورت أخر ابتكاراته حول تطوير أشباه مواصلات ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيات الإدماج للأجهزة المحمولة والإعلام الآلي وقاعدة البيانات.