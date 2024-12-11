العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة هذا الأحد

كشف تقرير نشره موقع The Sun عن ظاهرة فلكية نادرة سيشهدها العالم. إذ سيضيء القمر المكتمل السماء يوم الأحد الـ15 ديسمبر الجاري.

ووفقًا للمرصد الملكي في غرينيتش، سيبلغ البدر ذروته في الساعة 9:02 صباحًا.

ومع ذلك، سيظل القمر يظهر مكتملًا تقريبًا خلال الليالي السابقة واللاحقة ليوم الـ15 ديسمبر. ما يمنح عشاق الفلك فرصة للاستمتاع بهذه الظاهرة لفترة أطول.

ويطلق على قمر شهر ديسمبر لقب “القمر البارد”. ويظهر في منتصف الشهر الجاري.

وقد أطلق عليه هذا اللقب نسبةً الى الطقس البارد الذي يتزامن مع ظهور هذا البدر. وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الأرض مباشرةً بين الشمس والقمر.

ويملك القمر الكامل من كل شهر اسما خاصا، وفقا للتقويم القمري لقبائل الأمريكيين الأصليين.

ويعدّ القمر البارد، أو قمر الثلج، أول بدر في الشتاء، وسيظهر كاملا في منتصف الشهر. ويعتبر أول اكتمال للقمر منذ الانقلاب الشتوي في نصف الكرة الشمالي.

وسمي بهذا الاسم نسبة إلى غروب الشمس البارد، خاصة أن ديسمبر هو الشهر الذي يبدأ فيه الشتاء حقًا. في أجزاء كبيرة من نصف الكرة الشمالي، ترتبط معظم أسماء البدر القديمة بدرجات الحرارة المنخفضة والظلام. في هذا الوقت من العام ، لذلك أطلق عليه اسم القمر البارد أو البدر البارد.