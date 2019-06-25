العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس يوم 2 جويلية القادم

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، “إبراهيم الجروان”، أن يشهد العالم، كسوفا كليا للشمس، في الثاني من جويلية المقبل.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، فقد أشار “إبراهيم الجروان”، إلى أن الدول العربية لن تشاهد هذا الكسوف.

بينما ستتمكن الأنحاء الغربية من أميركا الجنوبية وجنوب المحيط الهادي، من مشاهدة الكسوف، حسب المختص بعلوم الفضاء.

وأضاف ذات المتحدث، أن ذروة الكسوف الكلي للشمس، سيكون في تمام الساعة 19:23 بتوقيت غرينيتش.

وأشار “إبراهيم الجروان”، إلى أنه سيتبع الكسوف، خسوف جزئي للقمر، بنسبة 66 في المئة، يوم 16 جويلة 2019، يصل ذروته الساعة 21:30 بتوقيت غرينيتش، وسيكون من الممكن مشاهدته في معظم أنحاء الوطن العربي.