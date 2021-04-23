العالم يترقب إقلاع أربعة رواد في رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية

يترقب العالم، اليوم الجمعة، إقلاع أربعة رواد فضاء في رحلة، توصف بالتاريخية، إلى محطة الفضاء الدولية.

وسيمكث هؤلاء هناك ستة أشهر، بعد أن تم تأجيلها لمدة 24 ساعة بسبب أحوال الطقس.

وتتوجه مركبة “كرو دراغون”، انطلاقا من “كاب كانافيرال” في فلوريدا، اليوم الجمعة إلى محطة الفضاء الدولية، لمدة ستة أشهر.

وبمجرد وصوله إلى محطة الفضاء الدولية، من المتوقع أن يجري رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه العديد من التجارب العلمية من بين 232 مبرمجة خلال هذه المهمة.

و قال الرائد الفرنسي بيسكيه لموقع فرانس 24: “هناك واحدة منها، هي فعلا مثيرة للحماس”

و يتابع:”سنقوم بدراسة الأدمغة الصغيرة والخلايا الجذعية…”. وضمن البرنامج أيضا، تم التخطيط لأربع رحلات في الفضاء خارج المحطة.

و عن الهدف من هذه الرحلات،قال بيسكيه:”سيكون تحسين النظام الكهربائي للوحات الطاقة الشمسية بالمحطة، البالغة من العمر الآن حوالي عشرين عاما.