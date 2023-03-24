العالم يترقب.. كويكب كبير سيمر بين الأرض والقمر غدا السبت

حذرت وكالة الفضاء الأوروبية من أن كويكبًا كبيرًا يبلغ قطره بين 40 و100 متر. سيمر أقل من نصف المسافة بين الأرض والقمر. وذلك في تمام الساعة 8:50 مساءً. في أقرب نقطة له، هذا الكويكب، المسمى 2023 DZ2، سيكون على بعد 168300 كيلومتر من كوكبنا.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية بهذا المعنى “لا يشكل أي خطر على الأرض، ولكن سيكون من المثير للاهتمام مراقبته. الكويكبات هي أجسام معدنية أو صخرية. يمكن أن يصل حجمها إلى بضعة أمتار أو عدة كيلومترات في الحجم وتدور حول الشمس.

لكن لحسن الحظ ، وفقًا لتقديرات وكالة الفضاء الأوروبية ، لا توجد فرصة أن يضرب هذا الكويكب كوكبنا في القرن المقبل.

وقال ريتشارد مويسل ، رئيس مكتب الدفاع الكوكبي في وكالة الفضاء الأوروبية: “لا توجد فرصة لضرب الأرض. لكن قربه يوفر فرصة عظيمة للرصد”.

وأشارت ناسا أيضًا إلى أن “اقتراب كويكب بهذا الحجم لا يحدث إلا مرة واحدة كل عقد تقريبًا. مما يوفر فرصة فريدة للعلم”.

وستتيح مراقبة 2023 DZ2 معرفة المزيد عن الكويكبات. والتي قد تكون مفيدة في المستقبل “إذا تم اكتشاف تهديد محتمل لكويكب”، كما كتبت وكالة الفضاء الأمريكية.

وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية يمكن ملاحظة الكويكب، الذي يتقدم بسرعة تقارب 37 كيلومترًا في الثانية. باستخدام مناظير أو تلسكوبات.