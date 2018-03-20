العالم يحتفل بيوم السعادة

يحتفل العالم في الـ20 من مارس من كل عام باليوم العالمي للسعادة، وهي احتفالية سنوية تقام في 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة.

حيث احتفل العالم بأول يوم عالمي للسعادة في 20 مارس عام 2011، وذلك بعد اقتراح قدمه مستشار في الأمم المتحدة.

سرعان ما تجاوب معه العديد من دول العالم، حتى بلغ عدد الدول التي تحتفل بيوم السعادة اليوم 193 دولة.

وبدأ التفكير بيوم السعادة في 2011، مشيرا إلى أن الفكرة لاقت دعما من الأمين العام السابق بان كي مون.

الذي وافق على إدراج اليوم في التقويم السنوي لاحتفالات المنظمة.

وقال الأمين العام السابق إن “سعادة الأسرة الإنسانية بأسرها واحد من أهداف الأمم المتحدة”.

وحث الأشخاص على تكريس جهودهم لملء العالم بالسعادة.