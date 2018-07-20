العالم يستعد لأطول خسوف كلي للقمر في القرن

أكّد علماء فلك، أنّ العالم على موعد مع أطول خسوف قمري في القرن، السبت القادم، ويمكن مشاهدته من معظم أنحاء أوروبا وآسيا وأستراليا وإفريقيا وجزء من أمريكا الجنوبية.

وحسب العديد من التقارير فإنّ الخسوف القمري هو الثاني في عام 2018، حيث وقع الأول يوم 31 جانفي الماضي واستمر لمدة 3 ساعات و23 دقيقة، بينما كانت الفترة الزمنية التي حدث فيها الخسوف الكلي، ساعة و16 دقيقة.

ومن المتوقع أن يستمر الخسوف الكلي الجديد للقمر مدة ساعة و43 دقيقة، وسيستغرق الحدث في الإجمال 4 ساعات، ما يجعله أطول خسوف قمري لهذا القرن.