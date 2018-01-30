العالم يشهد غدا ظاهرة “القمر الأزرق الدموي العملاق” النادرة

يشهد العالم، غدا الأربعاء ، ظاهرة “القمر الأزرق الدموي العملاق” الفلكية النادرة.

وتحدث الظاهرة عندما يجتمع “القمر الأزرق” مع الخسوف أثناء وجود القمر في أقرب نقطة من الأرض ما يسمى الحضيض القمري.

حيث يكون أكثر إشراقا من المعتاد بنسبة 14 بالمائة.

أما ظاهرة “القمر الدموي”، فتحدث عندما تكون الأرض والشمس والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل أو تقريبي.

حيث يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر، ويميل لونه إلى الحُمرة.

وستقدم ” ناسا” بثا مباشرا للظاهرة النادرة عبر موقعها على الإنترنت، غدا الأربعاء طيلة مدة حدوثها “5 ساعات و17 دقيقة”.

والجدير بالذكر أن محاذاة الشمس والقمر والأرض ستستمر لنحو ساعة واحدة و16 دقيقة.

وستكون هذه الظاهرة واضحة في ساعات الفجر الأولى لسكان: أمريكا الشمالية وألاسكا وهاواي وكندا.

بينما سيتمكن سكان الشرق الأوسط وآسيا وشرق روسيا وأستراليا ونيوزيلندا من رؤية “القمر الأزرق الدموي العملاق”، مساء الغد.

مصطفى.ق