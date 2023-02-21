العالم يهتز.. زلازل قوية تضرب هذه الدول اليوم الثلاثاء

شهد العالم منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، هزات أرضية متتالية في عدة دول بدرجات تتراوح ما بين 4 و5 على سلم ريشتر.

أندونيسيا: زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الساحل الغربي لجزيرة سومطرة

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، دون أن يتسبب بحدوث موجات المد العاتية “تسونامي”.

وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، اليوم الثلاثاء، أن مركز الزلزال وقع على بعد 63 كيلومترا من منطقة “سيلوما” بالجزيرة، وعلى عمق 13 كيلومترا.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وتتعرض إندونيسيا بانتظام للزلازل، بسبب وقوعها على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم “حلقة النار”، حيث تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا.

وشهد ساحل جزيرة سومطرة في عام 2004، أعنف الزلازل حينما تحركت الأرض بقوة 9.1 درجة، متسببة في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، أودت بحياة 220 ألف شخص.

إيران: زلزال قوته 5.3 درجات يضرب جنوبي البلاد

ضرب زلزال قوته 5.3 درجات على مقياس ريشتر, اليوم الثلاثاء, مقاطعة بندر عباس جنوبي إيران.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني, أن الزلزال ضرب منطقة تقع شمال غربي المقاطعة, على عمق 21 كيلومترا.

ولم ترصد السلطات الإيرانية حتى الساعة (07:00 بتوقيت غرينيتش) أي أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

إيطاليا: زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب مقاطعة ماركي

أفاد المركز الأوروبي والمتوسطي لرصد الزلازل, اليوم الثلاثاء, بأن زلزالا بقوة 4.6 درجات على مقياس ريشتر, ضرب مقاطعة ماركي على الساحل الشرقي لإيطاليا.

وأشار المركز, إلى أن بؤرة الزلزال تقع على بعد 5 كلم إلى الشمال الشرقي من مدينة ماتشيراتا في مقاطعة ماركي على الساحل الشرقي الإيطالي, وكانت البؤرة بعمق كيلومترين.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا ومصابين.