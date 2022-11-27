قناة النهار العامل اليومي.. رحلة لا تنتهي في سبيل الرزق الحلال بقلم قناة النهار نشر في 27 نوفمبر 2022 - 21:52 الجزائر شارك غرِّد أرسل 90 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XudG6 الجزائر اقرأ أيضا سرقات وحوادث بسبب غياب الإنارة ليلا بحي 100 مسكن بخروبة في بومرداس قناة النهار 25 نوفمبر منبه السيارة "الكلاسكون" .. من مصدر للتنبيه إلى وسيلة للإزعاج قناة النهار 19 نوفمبر السفير الفرنسي: نحن بصدد إعادة النظر في قرار تقليص التأشيرات قناة النهار 10 نوفمبر "وزير الصناعة يكشف تفاصيل دفتر شروط إستيراد السيارات:" بعد ساعات سيُصدر في الجريدة الرسمية قناة النهار 17 نوفمبر مومن آيت قاسي: المنتخب التونسي لديه نقص رهيب في الجانب الهجومي ومجمل اللعبين لا يشاركون في الهجوم قناة النهار 26 نوفمبر التأشيرة.. مصنع رونو.. اتقان الدارجة وتعلقه بالجزائر.. تصريحات حصرية لسفير فرنسا ترقبوها غدا الخميس قناة النهار 09 نوفمبر شاهد ما عثر عليه رجال الدرك والأمن في مداهمات لأماكن مشبوهة بوهران!؟ قناة النهار 12 نوفمبر خرجات ميدانية لمصالح التجارة للوقوف على شروط النظافة بالمحلات والفنادق بجيجل قناة النهار 25 نوفمبر "طالع هابط: الشيخ النوي.. " شركة "سيال" راهي تعاني عاونوها قناة النهار 20 نوفمبر مغادرة رئيس الجمهورية نحو قطر للمشاركة في حفل إفتتاح المونديال قناة النهار 19 نوفمبر