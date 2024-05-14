المدير العام للأمن الوطني في زيارة عمل بالولايات المتحدة الأمريكية

يقوم المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، رفقة إطارات سامية عن المديرية العامة للأمن الوطني، خلال هذا الأسبوع، بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذلك في إطار التعاون الثنائي (الجزائري - الأمريكي) في المجال الشرطي.

وتهدف هذه الزيارة، إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية مع الإطلاع على الطرق والتكتيكات العملياتية المستحدثة في محاربة الجريمة.

وكان للمدير العام للأمن الوطني لقاء مع جيمس سميث، مدير مكتب التحقيقيات الفيدرالي لنيويورك (FBI)، أين ناقش الطرفان مختلف التحديات والإشكالات ذات الإختصاص الشرطي.

وذلك بحضور كل من سفير الجزائر بواشنطن وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.