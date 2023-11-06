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العاهل الأردني: تمكنت قواتنا من إنزال مساعدات طبية جوا للمستشفى الميداني الأردني في غزة

بقلم ع.ع
العاهل الأردني: تمكنت قواتنا من إنزال مساعدات طبية جوا للمستشفى الميداني الأردني في غزة
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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن الأردن سيبقى السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.

وقال عبد الله الثاني عبر حسابه على منصة (اكس) “بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة”.

وأضاف “هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين”.

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