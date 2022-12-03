العاهل الاردني يستقبل الوزير الاول  

أدى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان زيارة مجاملة مساء اليوم إلى الملك الأردني، عبد الله الثاني بن الحسين بمقر إقامته بالجزائر العاصمة.

ووصل مساء اليوم عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الهاشمية الاردنية إلى الجزائر في زيارة دولة تدوم يومين بداية من السبت 03 نوفمبر 2022. وجاءت هذه الزيارة بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكان في إستبقاله لحظة وصوله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والفريق أول السعيد شنقريحة. بالإضافة وزير الخارجية رمطان لعمامرة.