العاهل المغربي:” مستعدون للحوار مع الجزائر لتجاوز الخلافات والجمود”

ككل مرة يذكر ملك المغرب محمد السادس، الجزائر في خطاباته الى الشعب المغربي.

حيث تطرق محمد السادس للجزائر اليوم في خطابه بمناسبة انشاء اتحاد المغرب العربي.

ووصف محمد السادس العلاقات بين الجزائر والمملكة بغير الطبيعية، وقال ان المغرب مستعد لحوار صريح وواضح لتجاوز كل الخلافات مع الجزائر.

كما أقترح العاهل المغربي إطلاق لجنة للحوار لتجاوز الجمود مع الجزائر.

وأكد أن المملكة ينتظر اقتراحات الجزائر لتجاوز حالة الجمود بين البلدين.

وقال أن اللجة تشكل إطار عملي للتعاون خاصة في محاربة الارهاب والهجرة السرية.