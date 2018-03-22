عاجل

العاهل المغربي يطلّق زوجته

أخبار العالم
  • -
  • 0
العاهل المغربي يطلّق زوجته
بقلم النهار أونلاين

كشفت مجلة إسبانية واسعة الإنتشار، عن انفصال العاهل المغربي، محمد السادس، عن زوجته بشكل رسمي ونهائي إثر مشاكل بينهما.

ونقلت المجلة الإسبانية عن مصادر وصفتها بالمقربة من الأسرة الملكية قولها، إنّ طلاق محمد السادس وزوجته جاء بسبب تكرار خلافاتهما.
إلى جانب أفراد من عائلته وبالأخص شقيقات الملك.
وحسبما نشرته المجلة الإسبانية، فإن محمد السادس الذي خضع لرحلة علاجية استلزمت إجراء عملية قبل أسابيع.
ودخوله في فترة نقاهة بعدها لم يقابل لالا سلمى عندما زاره أفراد عائلته.وهم شقيقه وشقيقتاه وعمه وإبناه.
وهو ماتوضّحه صورة عائلية داخل المستشفى لم تظهر فيها “لالا سلمى”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital