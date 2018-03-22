العاهل المغربي يطلّق زوجته

كشفت مجلة إسبانية واسعة الإنتشار، عن انفصال العاهل المغربي، محمد السادس، عن زوجته بشكل رسمي ونهائي إثر مشاكل بينهما.

ونقلت المجلة الإسبانية عن مصادر وصفتها بالمقربة من الأسرة الملكية قولها، إنّ طلاق محمد السادس وزوجته جاء بسبب تكرار خلافاتهما.

إلى جانب أفراد من عائلته وبالأخص شقيقات الملك.

وحسبما نشرته المجلة الإسبانية، فإن محمد السادس الذي خضع لرحلة علاجية استلزمت إجراء عملية قبل أسابيع.

ودخوله في فترة نقاهة بعدها لم يقابل لالا سلمى عندما زاره أفراد عائلته.وهم شقيقه وشقيقتاه وعمه وإبناه.

وهو ماتوضّحه صورة عائلية داخل المستشفى لم تظهر فيها “لالا سلمى”.