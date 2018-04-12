العاهل المغربي يعزي الرئيس بوتفليقة إثر حادث تحطم الطائرة العسكرية

بعث ملك المغرب محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس بوتفليقة، بعد حادث تحطم الطائرة العسكرية .

وأعرب الملك في البرقية للجزائر وللأسر المكلومة “عن أحر تعازيه وأخلص مشاعر المواساة.

سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة والغفران، ويسكنهم فسيح الجنان، ويلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء”.

وجاء في برقية “وإذ أسأل الله عز وجل أن يحفظ الجزائر وشعبها الشقيق من كل مكروه.

مضيفا ،أرجو أن تتفضلوا، صاحب الفخامة وأخي الموقر، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري”.