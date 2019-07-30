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العاهل المغربي يعفو عن 4764 سجين بينهم معتقلو “حراك الريف”

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العاهل المغربي يعفو عن 4764 سجين بينهم معتقلو “حراك الريف”
بقلم نادية بن طاهر

أصدر العاهل المغربي، الملك “محمد السادس”، عفوا، عن 4764 سجين، بمناسبة الذكرى العشرين، لعيد العرش المجيد، حسب موقع “أخبارنا المغربية”.

ومن بين الأشخاص، الذين تم العفو عليهم، المعتقلين، والموجودين في حالة سراح، وشمل العفو الملكي الأشخاص الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 4600 سجين، حسب ذات المصدر.

وشمل العفو الملكي، عدد من النزلاء لاعتبارات انسانية، من بينهم المصابين بأمرض مصتعصية وخطيرة، أو ذوي الإعاقة الكاملة،

والمسنين، والأحداث والنساء الحوامل، والحاصلين على الشواهد في الدراسة والتكوين.


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