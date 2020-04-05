العاهل المغربي يعفو عن 5654 معتقلا خوفا من تفشي كورونا

أعلنت وزارة العدل المغربية، اليوم الأحد ، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أصدر عفوا لفائدة 5654 سجينا.

وحسب وكالة أنباء المغرب العربي، أصدر الملك المغربي، أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية، من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح البلاغ أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو، تم انتقاؤهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم.

وتابع المصدر أنه اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية.

وسيخضع المستفيدون من العفو الملكي، للمراقبة والاختبارات الطبية، ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم، للتأكد من سلامتهم.