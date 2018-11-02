العاهل المغربي يهنئ الرئيس بوتفليقة بمناسبة ذكرى إندلاع الثورة التحريرية

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة الإحتفال بالذكرى64 لإندلاع الثورة التحريرية.

وبحسب بيان الديوان الملكي المغربي، فإن ملك المغرب محمد السادس، عبر عن تهانيه الحارة وتمنياته الصادقة إلى الرئيس بوتفليقة بموفور الصحة والعافية.

وجاء في الرسالة:” تمنياتي للشعب الجزائري الشقيق بتحقيق ما يصبو اليه من إطراد التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الحكمية”.

وقال أيضا في رسالته:” “إنها لمناسبة غالية نستحضر فيها، بكل اعتزاز، النضال البطولي الذي خاضه الشعب الجزائري الشقيق من أجل الحرية والإستقلال”.

وأضاف:” أن ما ميز تلك الفترة الحاسمة من تاريخنا من تضحيات ستظل صفحاتها خالدة في السجل الذهبي للكفاح المشترك لشعبينا، إيمانا منهما بما يربطهما من وشائج الأخوة ووحدة الدين واللغة والمصير”.

وأكد ملك المغرب في رسالته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة حرصه القوي على مواصلة العمل سويا من أجل الإرتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين.

مشيرا في ذات السياق الى الهدف بوصول العلاقات الى مستوى الاواصر المتينة التي تربط بين الشعبين بما يستجيب لتطلعاتهما الى مزيد من التواصل والتضامن والتكامل في ظل الأمن والطمأنينة والإستقرار.