العاهل السعودي يعزي رئيس الجمهورية في وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال

تقدم العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بتعازيه الخالصة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في وفاة الرئيس الأسبق المجاهد الراحل اليامين زروال.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “وأس”، فقد “بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال -رحمه الله-“.

وقال العاهل السعودي: “علمنا بنبأ وفاة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأسبق اليامين زروال -رحمه الله– وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.