العبادي بلعباس يودع ملف التصريح بالترشح للرئاسيات
بقلم خالد زوبيري
أودع الراغب في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, العبادي بلعباس, بعد ظهر يوم الخميس ملف التصريح بالترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.
وذلك بمقر السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بقصر الأمم (الجزائر العاصمة).
وفي تصريح للصحافة عقب عملية الإيداع, دعا العبادي المواطنين إلى “التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر لاختيار الشخص الذي يرونه مناسبا لقيادة البلاد”.
وأضاف بخصوص برنامجه الانتخابي, أنه يراهن على “الاستثمار في الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر”.
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