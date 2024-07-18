العبادي بلعباس يودع ملف التصريح بالترشح للرئاسيات

أودع الراغب في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, العبادي بلعباس, بعد ظهر يوم الخميس ملف التصريح بالترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

وفي تصريح للصحافة عقب عملية الإيداع, دعا العبادي المواطنين إلى “التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر لاختيار الشخص الذي يرونه مناسبا لقيادة البلاد”.

وأضاف بخصوص برنامجه الانتخابي, أنه يراهن على “الاستثمار في الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر”.