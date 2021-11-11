العبدي يشيد بالأجواء في مصر ويؤكد عزم الخضر على تجاوز عقبة جيبوتي
بقلم كريم.تيغرمت
أشاد مناجير المنتخب الوطني، أمين العبدي، بالتسهيلات التي وجدها المنتخب الوطني بمصر، مؤكدا عزمهم على تجاوز عقبت جيبوتي.
وصرح العبدي، للصحافة المصرية: “سعداء بالتواجد مجددا في مصر، أين نملك ذكريات جميلة، ولقينا ترحاب كبير من اخواننا المصريين”.
كما أضاف: “لقينا كل التسهيلات من السلطات المصرية، والاتحاد المحلي لكرة القدم، خلال تحضيراتنا لمواجهة جيبوتي”.
وتابع أمين العبدي: “كل اللاعبين سعداء بأجواء التحضيرات، وجاهزون لهذا الموعد، ونتمنى أن تكون الفرجة حاضرة يوم المباراة”.
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