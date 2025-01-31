العتاولة2 رسميا في رمضان 2025 وانضمام ممثلين جدد

شوق المخرج أحمد خالد موسى الجمهور لـ مسلسل العتاولة الموسم الثاني، والذي من المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025.

وشارك المخرج صورة من الكواليس تجمعه بالفنانة زينة. وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام.

وانضم إلى مسلسل العتاولة 2 فنانين جدد من بينهم فيفي عبده، ثراء جبيل، نسرين أمين.

كما يشارك أبطال المسلسل الشخصيات الرئيسية من الموسم الأول منهم أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي. زينة، هدى الإتربي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، ونخبة من الفنانين.