العثورعلى جثة مرمية بواد في بريكة بباتنة

تمّ العثور اليوم الأربعاء، على جثّة مرمية بواد في حي طريق سطيف بمدينة بريكة في باتنة.

وحسب مصادر النهار، فإنّ الجثّة التي عثر عليها في ثاني أيام العيد ترجع للمدعو “ب.ب” وهو في الأربعينيات من العمر.

وحسب ذات المصادر، فإنّ الشخص يقطن في حي طريق سطيف مدينة بريكة.

وفتحت فرقة الشرطة العلمية الت عاينت الجثة و المكان الذي وجدت فيه تحقيقا في الأسباب الحقيقة للوفاة.

حيث يشتبه في كون المعني أصيب بإغماء سقط على إثره في الواد في انتظار نتائج التحقيقات.

فيما تدخلت الحماية المدنية لإجلاء الجثة لمصلحة الحفظ بمستشفى محمد بوضياف.