عثر أحد الفلاّحين مساء أمس ببلدية النكمارية شرق ولاية مستغانم على مغارة تحت الأرض.

المغارة بها أواني فخّارية وكتابات حائطيّة، يرجّح أن تعود إلى القرن التاسع عشر. حسبما علم اليوم الإثنين من الحماية المدنية.

وأوضح المصدر، أنّ الفلاح الّذي عثر على هذه المغارة كان يقوم بعملية حرث تقليدية لحقله بدوار أولاد مصابيح ببلدية النكمارية .

قبل أن يتفاجأ بانهيار للتّربة وظهور فتحة كبيرة وحفرة عميقة تحت الأرض .

وقامت وحدة الحماية المدنية لدائرة عشعاشة وفقا لذات المصالح- بالتدخّل في عين المكان وتطويق الموقع لتفادي أي حوادث.

وبدأت بعملية معاينة وفحص هذه المغارة التي تمتد بطول 12 مترا وبعرض 4 أمتار وعمق تحت الأرض بطول 3 أمتار.

وتمّ أيضا خلال هذه المعاينة العثورعلى أواني تقليديّة مكسورة مصنوعة من مادّة الفخّار.

وكذا كتابات حائطيّة باللغة الفرنسية على الجدران تشيرإلى سنة 1886 يرجّح أن تعود إلى القرن التاسع عشر إستنادا للملاحظات الأوليّة.