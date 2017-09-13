كشفت شرطة بنغلاديش، اليوم الأربعاء، عن جثث 9 أشخاص يعتقد أنهم كانوا على متن قارب مكتظ بأقلية “الروهينغا” المسلمة.

ورُجّح انقلاب القارب أثناء فرار الهالكين من العنف المسلط ضدهم في ميانمار.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، عن “ماينو الدين خان” قائد شرطة بلدة “تيكناف”: “لم يتضح بعد عدد الضحايا”.

وتابع: “أشخاص كُثر كانوا على متن القارب، ولسن نعلم ما إذا كان هناك المزيد من الضحايا”.

وأفيد أنّه تم العثور على 84 جثة في نهر “ناف” منذ اندلاع أعمال العنف في ميانمار.

وجرى تنفيذ عدة مجازر ضد مسلمي الروهينغا منذ 25 أوت الأخير، وتسببت في فرار نحو 370 ألف شخص إلى بنغلاديش.